KVK haalt Dylan Mbayo binnen

Dylan werd twee jaar geleden als een ‘immens groot talent’ omschreven maar kreeg weinig kansen bij AA Gent. Hij speelde al in maart 2019 voor Sporting Lokeren zijn eerste wedstrijden in de Jupiler Pro League waar hij de jeugdreeksen doorliep. In september 2019 haalde AA Gent hem binnen met een contract voor drie jaar dat nog liep tot juni 2022.

KVK-sportief manager Rik Foulon. “Hij speelt verticaal, gaat voor de actie vooruit. Het is een aanvallend ingestelde speler. We zijn heel tevreden dat hij kiest voor KV Kortrijk. Hopelijk kan hij hier zijn carrière helemaal op de rails zetten.”

Mbayo tekende een contract van vijf seizoenen.