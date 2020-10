KVK gaat de boot in tegen Anderlecht

RSC Anderlecht heeft vrijdag een 1-3 zege geboekt bij KV Kortrijk in de eerste wedstrijd van de tiende speeldag in de Jupiler Pro League. Nmecha (2x) en Tau namen de paars-witte doelpunten voor hun rekening, Mboyo bezorgde KVK de eerredder vanop de stip.

In het lege Guldensporenstadion stonden twee teams tegenover elkaar die 14 punten uit negen wedstrijden hadden weten te puren. Paars-wit maakte echter al snel duidelijk dat het enkel met een zege tevreden zou zijn. Zulj legde van ver aan, Kortrijk-doelman Jakubech kon het leer niet klemmen en Nmecha duwde binnen in de herneming.

Na 13 minuten pakte D'Haene uit met een gevaarlijke voorzet, Van Crombrugge en Delcroix moesten de meubelen redden voor het team van Vincent Kompany. Aan de overzijde trok Percy Tau zijn motor op gang. De Zuid-Afrikaan kreeg veel tijd om uit te halen en plaatste de bal van ruim buiten de zestienmeter in de korte hoek: 0-2. Ocansey kreeg nog een grote kans om Kortrijk opnieuw in de match te brengen, maar zijn halfgelukt schot werd gekeerd door Miazga.

Mboyo zorgt voor eerredder

Vijf minuten ver in de tweede helft trapte Verschaeren hard op de lat. In de 65e minuut was de 0-3 dan toch een feit. Verschaeren lanceerde Tau, die de bal breed legde. Nmecha kon na een tikje van Amuzu zijn tweede van de avond binnen duwen. Een afgeweken schot van D'Haene likte de paal. De Kortrijkzanen kregen toch nog de verdiende aansluitingstreffer, nadat ref Lardot een overtreding had gezien van Cullen. Mboyo trapte de penalty hard binnen.

Anderlecht, dat de voorbije drie matchen niet kon winnen, klimt met 17 punten naar de zesde plaats in de stand. KV Kortrijk is negende met 14 punten.