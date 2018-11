Een supporter maakte zondag ‘oerwoud-‘ en ‘apen’geluiden naar de speler van Standard. De Congolees-Belgische voetballer wees de persoon in kwestie in de tribune aan.



Hij heeft zich nu dus verontschuldigd en schreef op Instagram dat Mpoku een geweldige speler is. De voetballer antwoordde met ‘Geen probleem, we maken allemaal fouten. Erken ze en maak ze niet opnieuw.”

