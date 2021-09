KVK en Zulte Waregem houden elkaar in evenwicht

Tijdens de negende speeldag in de Jupiler Pro League hebben Zulte Waregem en Kortrijk elkaar zaterdag in bedwang gehouden. Het burenduel eindigde op 2-2, nadat Zulte Waregem in een dol slot een dubbele achterstand ongedaan maakte.

In de eerste helft waren de doelkansen schaars, met een brilscore halfweg tot gevolg. Essevee kwam wel goed weg toen Pape Gueye de voorzet van Faiz Selemanie net niet kon beroeren. Vijf minuten na de pauze moest Kortrijk-verdediger Gilles Dewaele lijf en leden in de strijd gooien om Zinho Gano van de openingsgoal te houden, na een knap uitgesponnen Waregemse aanval. De bal caprioleerde uiteindelijk tegen de lat. Het bleek niet veel later een gouden tussenkomst: Selemanie stak de bal op het juiste moment door naar Gueye, die oog in oog met Louis Bostyn het hoofd koel hield.

Van 0-2 naar 2-2 in drie minuten

Invaller Eric Ocansey stond een minuut tussen de lijnen toen hij alert reageerde wanneer Bostyn een doelpoging in zijn voeten devieerde. De aansluitingstreffer van jeugdproduct Ewoud Pletinckx in minuut 83 bracht opnieuw spanning, de omgezette penalty van Jelle Vossen in de 86ste minuut leverde Essevee in extremis een punt op.