KV Kortrijk deed dat vanmorgen, onder leiding van trainer Luka Elsner. Zeven spelers hebben de club verlaten, voorlopig is er één echte nieuwkomer. Middenvelder Mathias Fixelles komt over van Union. De transfer van Kevin Vandendriessche van KV Oostende was eerder al rond. Hij sluit pas volgende week aan bij de groep.

Een verslag vanavond in ons nieuws, ook van de eerste training van Cercle Brugge vanmiddag.