KVK is alweer aan het trainen

KV Kortrijk is vandaag als een van de eersten opnieuw begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Op halve kracht weliswaar, want er is nog geen trainer, en er zijn ook amper spelers. Veertien om precies te zijn, en die mochten eraan beginnen op een half oefenterrein.

Het oefenveld De Kouter is half afgegraven, maar er is plaats genoeg voor de beperkte delegatie van KV Kortrijk. Er zijn nog wel 17 spelers, maar drie ervan hebben interlandverplichtingen en zijn er dus niet bij op de eerste oefengalop onder gelegenheidstrainer Joseph Akpala. Er is inderdaad ook nog geen opvolger voor Bernd Storck. En er zijn nog wel wat vraagtekens rond de Veekaa, want ook op bestuurlijk vlak valt nog een en ander te regelen, net als rond de verkoop van de club. Daar wijst alles meer en meer in de richting van de Kaminskigroep. Deze week zou alles afgerond moeten zijn.