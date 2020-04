KV Oostende verdedigt licentiedossier voor licentiecommissie

De club verzocht de commissie met aandrang "om zich uit te spreken over de verbondenheid van (Anderlecht-voorzitter) Marc Coucke met KV Oostende", zo maakte KVO donderdag bekend.

KVO gelooft in overname

KV Oostende laat verder weten dat het er nog steeds van uitgaat dat er een overeenkomst kan worden gevonden tussen de Amerikaanse investeringsgroep PMG (Pacific Media Group) en tribune-eigenaar Alychlo "zodat de geplande overname en de vooropgestelde kapitaalsverhoging door PMG kan worden uitgevoerd". Alychlo is een van de vennootschappen van voormalig KVO-preses en huidig Anderlecht-voorzitter Marc Coucke.

Op 16 januari sloten KVO en PMG een principieel akkoord omtrent een participatie en dat mondde op 15 februari ook uit in een ondertekende overeenkomst. Nadien kwam er echter een kink in de kabel. Coucke zou de terugbetaling van ruim 6 miljoen euro aan openstaande schulden van de kustclub eisen, wat de overnamedeal in de weg zou staan.

Op woensdag 8 april doet de licentiecommissie een uitspraak over het dossier.

