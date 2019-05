KV Oostende stelt Noor Ingebrigtsen aan als nieuwe coach

Ingebrigtsen is een voormalige middenvelder van Manchester City en hij is ook ex-international van Noorwegen. Als coach was hij bij Rosenborg aan de slag in z'n thuisland. Met die ploeg pakte hij drie titels op een rij.

Ingebrigtsen is bij KV Oostende de opvolger van interim-coach en sportief directeur Hugo Broos, die op zijn beurt invaller was voor Gert Verheyen. Vorige week werd Broos aan de deur gezet bij KVO.

Nog versterking nodig

"Ik heb in Noorwegen alle prijzen gewonnen dus ik wou mijn blik verleggen naar het buitenland," aldus Kåre Ingebrigtsen. "Via mijn Belgische manager Gunter Thibaut kwam ik in contact met Oostende. Ik had er aanvankelijk een goed gesprek met Hugo Broos, maar daarna ook met voorzitter Frank Dierckens en Guy Ghysel. De club kende een moeilijk seizoen, maar wil volgend seizoen een nieuwe start nemen. De voorzitter is razend ambitieus en dat sprak me enorm aan. Ik was aanwezig in het stadion tijdens de wedstrijd tegen Charleroi en ik zag dat er wel degelijk iets in deze ploeg zit. Op enkele cruciale posities is er nog versterking nodig, maar samen met Guy Ghysel en de voorzitter ga ik nu aan de slag om verscheidene spelersprofielen te bekijken. Mits enkele gerichte versterkingen zullen we volgend seizoen zeker ons woordje meepraten."