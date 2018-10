KV Oostende speelt gelijk tegen Waasland-Beveren

Waasland-Beveren en KV Oostende hebben de voetbalavond zaterdag afgesloten met een 1-1 gelijkspel. In een flauwe pot voetbal vielen de doelpunten na rust. In het klassement blijft KVO achtste, Waasland-Beveren is dertiende.

Een lange studiefase op de Freethiel werd na twintig minuten onderbroken door een kans voor Coopman. Nadien verviel de partij lange tijd opnieuw in eindeloos op en neer geschuif en knullig balverlies. Vooral de thuisploeg bracht er niets van terecht. Canesin mikte op het halfuur zijn schot over, de enige overige kans uit de eerste periode.

De tweede helft leverde aanvankelijk weinig beterschap op, tot na zes minuten een doelpunt uit de lucht viel. Sakala trapte de bal hard op Roef, die moest lossen. De goed gevolgde Canesin vlamde de herneming tegen de touwen, 0-1.

Waasland-Beveren was niet in staat ook maar iets tegen de Oostendse voorsprong in te brengen, maar profiteerde tien minuten voor tijd van een stilstaande fase. Massop knikte een hoekschop raak, 1-1.

In het slot gingen beide teams nog volop voor de zege, maar grote kansen bleven - net als in de gehele partij - uit. Een gelijkspel was dan ook een billijke einduitslag.