KV Oostende organiseert wake voor Franck Berrier

Om 18u45 zal poort 2 van de Diaz Arena worden opengesteld, waarna iedereen plaats kan nemen centraal in de hoofdtribune. "Vanaf 19u zullen enkele mensen het woord nemen om zo afscheid te nemen van Franck", legt KVO uit. "Daarna is er een 'begroetingsmoment'. Daarop is het mogelijk om bloemen, kransen, te leggen aan een foto van Franck of het rouwregister te tekenen. Achteraf wordt alles overhandigd aan de familie."

"Voor wie er vanavond niet kan bij zijn: het rouwregister ligt nog de hele week in de fanshop", besluit de club waarvoor Berrier voetbalde tussen 2013 en 2018. Franck Berrier overleed op 13 augustus ten gevolge van een hartstilstand tijdens het sporten. De Franse aanvallende middenvelder werd 37.

