KV Oostende niet voorbij Waasland-Beveren

KV Oostende is niet voorbij Waasland-Beveren geraakt in een inhaalwedstrijd in 1A: het verloor met 2-0. Voor KVO is het de derde nederlaag in vier duels. De Kustboys zijn elfde, met zestien punten.

De partij op de Freethiel begon gelijkopgaand. Frey dreigde al snel voor Waasland-Beveren, bij de bezoekers toonden Sakala en Kvasina zich gevaarlijk. Maar het tempo bleef vaak te laag, gescoord werd er niet. Na de pauze veranderde dat snel. Binnen de openingsminuut van de tweede helft lanceerde Frey Albanese. Die twijfelde niet en versloeg Hubert met een rake knal. Oostende moest nu komen en daar profiteerde de thuisploeg maximaal van.

Op het uur counterden de Leeuwen zich een weg naar het bezoekende doel. Efford vond Sinani en de Luxemburger faalde niet, 2-0. Voor Oostende miste Sakala in de slotfase nog een opgelegde kans. De laatste kans was voor Waasland-Beveren. Invaller Leuko knalde onbegrijpelijk over. Het bleef 2-0.

Vanavond is er nog een inhaalduel in de Jupiler Pro League. Dan ontvangt Cercle Brugge in het Jan Breydelstadion rode lantaarn Moeskroen.