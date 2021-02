KV Oostende nadert tot op 1 punt van Genk na zege

Zaterdagavond kon het duel tussen de kustploeg en de Limburgers niet doorgaan aangezien het veld niet helemaal ijsvrij was. Vier dagen later kende de partij een speciaal begin, met maar liefst drie penaltytreffers binnen het eerste halfuur. Na vier minuten kwam Bongonda ten val in de zestienmeter van KV Oostende, de ver uitkomende Hubert hield zich in en raakte met het hoofd de kwieke Genk-speler. Ref Wim Smet gaf geen strafschop, maar kwam na het raadplegen van de beelden op zijn stappen terug. Oog in oog met Hubert maakte Paul Onuachu zijn 23e competitiedoelpunt.

In de 20e minuut kreeg de thuisploeg dan weer een strafschop, na een overtreding van Cuesta op Makhtar Gueye. De Senegalese spits miste niet vanaf de strafschopstip. Vier minuten later wees Smet opnieuw naar de stip, na raadpleging van de beelden. Daarop was te zien dat Sakala werd neergehaald door opnieuw Cuesta. Gueye trapte zijn tweede van de avond binnen: 2-1.

Na de pauze ging Genk op zoek naar de gelijkmaker. Maar na een scherpe counter poeierde Arthur Theate (58.) het leer tegen de netten: 3-1. Een kwartier voor affluiten was Genk dicht bij de aansluitingstreffer. Na een hoekschop stierf het schot van Munoz op de paal. Aan de overzijde trapte invaller Thiam nog op Vandevoordt. KV Oostende springt met 42 punten naar de vierde plaats, op één punt van Racing Genk.