KV Oostende na strafschoppen naar kwartfinales Beker

KV Oostende moest na een kwartier al achtervolgen na een prachtig doelpunt van Boya. Indy Boonen, die in het weekend ook al scoorde tegen Zulte Waregem , maakte voor de rust nog gelijk. In de tweede helft is het wachten tot 10 minuten voor tijd voor we doelpunten zien. Eerst maakt Guri er 1-2 van, maar enkele minuten later staat het alweer gelijk via Mbombo. In de verlengingen lijkt KV Oostende toch nog de overwinning te halen, maar de 2-3 van Zivkovic wordt nog uitgewist door Leye. Uiteindelijk haalt KV Oostende het toch via de strafschoppen.

Mandel United kon niet stunten in de 1/8 finales van de Croky Cup. De leider in amateurklasse 2A speelde wel heel verdienstelijk op het veld van STVV. Pas in de slotfase kon de thuisploeg het verschil maken. Het werd 3-2, met doelpunten van Rodrigo (penalty in minuut 81) en Pyck (in de toegevoegde tijd) voor Mandel United.