KV Oostende na penalties uit bekerfinale

Na de 2-2 uit de heenwedstrijd was het even afwachten met wat voor strijdplan KVO op de mat zou komen, maar na 8 minuten maakte Tom De Sutter al snel een einde aan de onzekerheid, toen hij alert reageerde om de 1-0 binnen te duwen. Gent vond niet meteen een antwoord op die snelle Oostendse voorsprong, en kon amper dreigen.

KVO kende wel pech toen het De Sutter moest vervangen met een rugblessure, maar geen probleem. Zijn vervange, Fashion Sakala, was met zijn eerste baltoets goed voor de 2-0. Dankzij een save van Dutoit op een poging van Bezus bleef die voorsprong op het bord staan bij de rust.

KVO kraakt in de slotfase

Gent moest wel aanvallen in de tweede helft, en Dutoit had al meteen heel wat moeite op een inzet van Chakvetadsze. Maar verder kwam Gent niet meteen, tegen een KVO dat sterk speelde in de organisatie, en loerde op de counter. Sakala kon bijna profiteren van een foutje van Bronn.

Op zeven minuten van het einde kwam de spanning echter helemaa terug toen Sorloth vanuit het niets de 2-1 binnentrapte. KVO kreeg het even benauwd, Dutoit pakte nog uit met een wereldsave, maar moest zich toch gewonnen geven op een kopstoot van Bezus in de 91ste minuut, 2-2 en verlengingen meteen.

¨Penalties beslissen

In de verlengingen werd niet meer gescoord, beide ploegen sleepten zich naar het einde. Na 120 minuten moesten penalties de beslissing brengen.

Sakala 1-0

David 1-1

Coopman 1-1

Chakvetadze 1-1

Milovic 1-1

Sorloth 1-2

Vanlerberghe 2-2

Bronn 2-3

Boonen 3-3

David 3-3

Vandendriessche 3-3

Bezus 3-4

