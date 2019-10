KV Oostende in moeilijke papieren

Daarom schrijft het stadsbestuur nu een brief naar ex-KVO-voorzitter Marc Coucke. De club betaalt voor zijn stadion nog elk jaar 1,2 miljoen euro huur aan Coucke en wil een andere regeling om de toekomst van KV Oostende niet in gevaar te brengen. Op de website van KV Oostende praat voorzitter Frank Dierckens openlijk over de moeilijke sportieve en financiële situatie van de club.

Op zoek naar nieuwe investeerders

Frank Dierckens: “Toen ik in februari de club overnam, heb ik meteen een kapitaalsverhoging doorgevoerd om de licentie te behalen. Ik wist toen echter dat er in de toekomst nog flink zou moeten worden bezuinigd om de club zelfbedruipend te maken. Dat hebben we door enkele ingrepen intussen ook al gedaan, maar de hoogste kosten zijn wel gebleven, namelijk enkele dure spelerslonen en de huur van de tribune. Daarom knoop ik nu gesprekken aan met de stad Oostende en onze grootste schuldeisers om gezondere economische afspraken te verkrijgen." Frank Dierckens zegt ook dat nieuwe investeerders meer dan welkom zijn, maar hij wil niet met om het even wie in zee gaan.

Sportief

“Op sportief vlak hoopten we natuurlijk om meer punten te hebben, daar moeten we niet flauw over doen. We wisten dat we een aartsmoeilijke start hadden, met de zes Play-off 1-ploegen van vorig seizoen in de eerste negen speeldagen. Maar op de tweede helft tegen Standard na, zijn we nooit weggespeeld en pakten we verdiend punten tegen Anderlecht en Antwerp. Ook tegen landskampioen KRC Genk zat puntengewin er zeker in. We verwachtten natuurlijk dat we vanaf speeldag 10 tegen de mindere goden punten zouden pakken, maar zoiets krijg je niet op bestelling. Tegen Waasland Beveren en Eupen bleven we zo puntenloos achter en die nul op zes zorgt nu voor een zure nasmaak. Aan paniekvoetbal doen we echter niet mee," zegt Frank Dierckens. "Ik heb een constructief gesprek gehad met Sportief Directeur Guy Ghysel en met de trainersstaf en de neuzen staan in dezelfde richting. Het komt er nu op aan om hard te werken en vooral om het zelfvertrouwen bij de spelers weer op te vijzelen. Al het goede van die eerste negen speeldagen kan toch niet opeens weg zijn? We hopen dan ook dat de supporters massaal achter onze ploeg blijven staan, zoals ze eigenlijk al het hele seizoen doen. Ook tegen Eupen was de vocale steun weer aanwezig en dat stemt me écht tevreden. Samen moeten we nu uit deze sportieve dip komen.”