KV Oostende haalt polyvalente verdediger

KVO bereikte een akkoord met FC Barnsley over een huurovereenkomst voor Toby Sibbick (21), plus een optie tot aankoop. Sibbick is een polyvalente speler die zowel in de verdediging als op het middenveld uit de voeten kan.

Toby is geboren en getogen in Londen en begon te voetballen bij z'n lokale club Wimbledon, waarmee hij debuteerde in de Britse League One. Eén jaar later vervoegde hij FC Barnsley vooraleer hij in januari werd uitgeleend aan de Schotse eersteklasser Heart of Midlothian. Daarna keerde hij terug naar Barnsley om nu dus bij KVO te belanden.

"Ik ben blij om hier te zijn," zo vertelt de sierlijke verdediger. "De Belgische competitie staat er al jaren om bekend om een platform te zijn voor jonge spelers om zich te tonen en dat is helemaal wat KVO wil doen met het nieuwe project. Ik zie mezelf als een polyvalente speler die op alle verdedigende posities kan spelen, ook op het middenveld. Het boeit me niet echt wáár ik sta, zolang ik maar kan genieten van het spelletje. Ik ben vrij atletisch gebouwd en verkies altijd de voetballende oplossing. Ik probeer steeds op te bouwen van achteruit en ik hoop dat de fans dit snel zullen merken."