KV Oostende gered, Kortrijk klopt Cercle Brugge

KV Oostende heeft zaterdag 1-1 gelijkgespeeld tegen Waasland-Beveren. De kustploeg is door de draw gered, Waasland-Beveren moet voor het behoud nog even geduld oefenen. Kortrijk klopte Cercle Brugge met 2-1 en mag op papier nog dromen van play-off 1.

Oostende en Waasland-Beveren hielden mekaar de eerste periode in de tang. Boonen raakte voor de thuisploeg vroeg de paal. Andrijasevic kreeg op slag van rusten de beste kans voor de bezoekers, maar de Kroaat knalde tegen de lat. Fashion Sakala (60.) brak vroeg in de tweede periode de ban voor Oostende.

Waasland-Beveren kwam echter snel gelijk, toen de bal na geharrewar via Oostende-verdediger Nicolas Lombaerts (69.) in doel verdween. De Sutter leek de thuisploeg een handvol tellen later weer op voorsprong te brengen, maar de videoref keurde de treffer af voor buitenspel. Goals bleven nadien uit.

KVK vroeg op voorsprong

Benjamin Delacourt (10.) bracht Cercle bij Kortrijk vroeg op voorsprong. De thuisploeg ging op zoek naar de gelijkmaker, maar vond geen gaatje in de Brugse afweer. In het slot kreeg KVK dan toch loon naar werken, via Felipe Avenatti (80.). Diezelfde Avenatti (89.) draaide nadien de rollen helemaal om met de 2-1.

In de stand is Oostende (27 punten) veertiende, voor rode lantaarn Lokeren (17 punten) en Waasland-Beveren (26 punten). KVO is gered, en voor Waasland-Beveren is de degradatie eigenlijk enkel nog mathematisch mogelijk. Cercle Brugge (28 punten) is dertiende. Kortijk (40 punten) staat op plaats acht en heeft in theorie nog kans op play-off 1.