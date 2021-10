KV Oostende gaat in eigen huis de boot in tegen KV Mechelen

Oostende heeft de openingswedstrijd van de dertiende speeldag verloren met 2-4. De Kustboys konden nog bijna terugkomen na een slechte eerste helft, maar het is KV Mechelen die verdiend met de drie punten gingen lopen. KVO staat in de stand pas elfde met 17 punten.

Mechelen hees zich halverwege de eerste helft op voorsprong. Steven Fortes werkte de bal slecht weg en Hugo Cuypers nam aansluitend Guillaume Hubert te grazen op pass van Nikola Storm. De bezoekers hadden de juiste flow te pakken, wat resulteerde in een dubbele voorsprong via een vrijstaande Kerim Mrabti aan de tweede paal. Opnieuw was Storm de assistgever van dienst. KV Oostende gaf niet thuis en speelde een zwakke eerste helft.

Betere tweede helft

De tweede helft was amper vijf minuten oud of Mrabti had zijn tweede van de avond al tegen de netten geprikt. Opnieuw kon hij vrij binnenduwen aan de verste paal. De Kustboys lieten het hoofd echter niet hangen: de ingevallen Makthar Gueye gaf zijn team hoop met een lage schuiver. Door de wissels van coach Blessin speelde KVO beter. Dat resulteerde zelf tot de aansluitingstreffer: Frederik Jakel bracht de spanning alsnog volledig terug met een rake kopbal zo'n tien minuten voor tijd.

Over en out

Die andere invaller Geoffrey Hairemans ramde de verlossende 2-4 in het dak van het doel. Vincent Koziello werd nog voortijdig van het veld gestuurd met een tweede gele kaart, waardoor Oostende met z'n tienen eindigde.

Programma West-Vlaamse clubs

Vandaag gaat Luka Elsner op bezoek bij zijn ex-club KV Kortrijk (18u30), Club Brugge sluit de dag af met een verplaatsing naar Sint-Truiden (20u45). Zondag verwelkomt Zulte Waregem Racing Genk aan de Gaverbeek (13u30) en geeft Cercle Brugge Antwerp partij (16u00).