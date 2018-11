KV Oostende gaat de boot in tegen Antwerpen

Nicolas Lombaerts stond voor het eerst dit seizoen aan de aftrap bij Oostende, dat de betere ploeg was in de aanvangsfase. Op aangeven van Rafaelov en na mistasten van doelman Ondoa was het Dieumerci Mbokani (21.) die de score opende voor de thuisploeg. Even later ontsnapte Mbokani aan rood toen hij natrapte op Lombaerts. Ook ploegmaat Bolingi kwam goed weg, toen hij slechts geel kreeg voor een bijzonder drieste ingreep op Nkaka.

Tot grote frustratie van Oostende was het diezelfde Nkaka die vlak voor rust rood kreeg voor een tackle op Bolingi. In de tweede helft maakte Oostende nauwelijks nog iets klaar. Het moest zich neerleggen bij de nederlaag. Na een scherpe counter was het opnieuw Mbokani (83.) die de score in het slot nog verdubbelde. Antwerp telt nu 31 punten, net als Club Brugge, dat het zaterdag opneemt tegen Charleroi. Oostende blijft voorlopig achtste met 18 punten.