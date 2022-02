Op de 29ste speeldag in de hoogste voetbalklasse verdeelden KV Oostende en Sint-Truiden gisterenavond de punten onder elkaar. De kustboys en de kanaries raakten niet verder dan een scoreloos gelijkspel.

Na de puike overwinning tegen Standard, wilde KV Oostende het behoud met een thuiszege tegen STVV veiligstellen. De kustboys toonden dan ook hun strijdershart, maar ze konden nooit echt voor doelgevaar zorgen. Zo was het wachten tot de 68ste minuut op een eerste gevaarlijk moment voor het doel van STVV-keeper Schmidt. Het duel tussen KV Oostende en STVV eindigde dan ook op een scoreloos gelijkspel. KVO is met 33 punten 13e, STVV staat met 39 punten in de middenmoot.