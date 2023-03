KV Oostende de boot in tegen Westerlo

In de Diaz Arena kwam Westerlo in de 11e minuut op voorsprong. Kyan Vaesen kopte het leer binnen na een knappe voorzet van Reynolds. De bezoekers kregen een uitgelezen kans op de 0-2, nadat een springende Medley met de arm Neustädter raakte. Maxim De Cuyper trapte de lichte strafschop naast. Aan de overzijde belandde een vrije trap van Sakamoto op de bovenkant van de lat. Het ontbrak KVO aan doeltreffendheid in de zoektocht naar de gelijkmaker, maar in de 83e minuut was het dan toch prijs. Een afstandsschot van Matam werd onvoldoende weggewerkt, Cameron McGeehan kopte van dichtbij binnen. Maar het bleek een maat voor niets. In de blessuretijd week een schot uit de tweede lijn van Lukas Van Eenoo (90.+2) af op Rodin: 1-2.

KV Oostende is 16e met 24 punten en blijft dus in de degradatiezone hangen.