KV Oostende bouwt multifunctioneel oefencomplex

Het gebouw wordt gezet door Willy Naessens Group en zal ongeveer één miljoen euro kosten. Normaal gezien wordt het in gebruik genomen tijdens de voorbereiding op komend seizoen.

"We financiëren het gebouw met eigen middelen, maar Stad Oostende staat in eerste instantie in voor een renteloze lening van één miljoen euro," zo vertelt Algemeen Directeur Patrick Orlans op de website van de kustploeg. "We zijn de stad dan ook dankbaar voor hun medewerking want een nieuw oefencomplex was echt wel een must voor de verdere groei van onze club. De bouw van dit nieuw complex toont aan dat we razend ambitieus blijven."

Het nieuwe oefencomplex, dat 54 meter lang en 12 meter breed zal zijn en twee verdiepingen zal tellen, biedt onder meer ruimte aan kleedkamers, een fitnesszaal, een medisch kabinet, slaapplaatsen en een presentatieruimte.