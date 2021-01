KV Oostende blijft op draw steken

KV Oostende heeft dinsdagavond 1-1 gelijkgespeeld tegen Eupen in een inhaalduel van de Jupiler Pro League. Het team van Alexander Blessin verzuimde te profiteren van het overtal, want bij de bezoekers pakte Emmanuel Agbadou al na ruim een kwartier rood.

Agbadou bracht de Panda's in de 17e minuut in de problemen. De Ivoriaan ging met zijn voet vooruit door op D'Arpino, wat hem een rode kaart opleverde. De kustploeg, zaterdag met 3-2 te sterk voor nummer drie Charleroi, slaagde er niet meteen in te profiteren van de manmeersituatie. Integendeel, het was Eupen dat vijf minuten voor de pauze kon dreigen. Het gekruist schot van Ngoy belandde tegen de paal.

Ook Eupen-aanvaller Smail Prevljak trok zich niets aan van het ondertal. De Bosniër slalomde vier minuten na de pauze doorheen de Oostendse verdediging en trapte de bal tegen de netten. KVO voerde vervolgens de druk op, met resultaat in de 79e minuut. Marko Kvasina kopte het leer na een voorzet van Hjulsager voorbij Defourny: 1-1. In de blessuretijd dwong D'Arpino de Eupen-doelman met een afstandsschot nog tot een knappe save.

In de stand is KV Oostende nu achtste met 29 punten. Eupen is op de 13e plaats terug te vinden met 24 punten.