KV Oostende bijt van zich af: "Geen financieel mismanagement, enkel onderkapitalisatie"

"De meerderheid van de Belgische clubs kampt met een jaarlijks operationeel verlies en beperkte liquiditeit. KV Oostende zit in een soortgelijke situatie", verwijst de Kustploeg naar de cijfers die de Belgische Voetbalbond eerder deze week publiceerde. Daaruit blijkt dat de 25 profclubs samen 156 miljoen euro verlies boekten.

"Informatie onvolledig"

"Het bestuur heeft akte genomen van het nieuws dat /donderdag gebracht werd door DPG Media Group. We willen alle sponsors, fans, leveranciers en aandeelhouders verzekeren dat die informatie onvolledig is. Er is geen sprake van financieel mismanagement, maar enkel een tijdelijke situatie van onderkapitalisatie. Dat willen we op korte termijn rechtzetten om te voldoen aan onze licentie-aanvraag."

"Correct betaald"

In de kranten werd ook het beleid van eigenaar Pacific Media Group, dat de club enkele jaren geleden overnam, op de korrel genomen. "We willen benadrukken dat de eigenaars geëngageerd blijven om de club te ondersteunen en stabiliseren, opdat er een licentie voor volgend seizoen gehaald kan worden. Alle spelers en werknemers van de club zijn altijd correct betaald geweest en de club is telkens geslaagd bij de maandelijkse controles van de licentiecommissie. We zijn ervan op de hoogte dat er bij meerdere leveranciers nog facturen openstaan en daarvoor willen we op korte termijn met een oplossing komen."