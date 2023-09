KV Kortrijk wint voor het eerst (in zes maanden)

Onder het toeziend oog van z'n nieuwe coach Glen De Boeck pakte KV Kortrijk uit met enkele verrassingen in de opstelling. Een opstelling waar De Boeck al de hand in had. Avenatti stond zelfs niet op het wedstrijdblad. Interim-coach Akpala begon met Davies en El Idrissy in punt. De Boeck zelf volgde de match op de tribune. De laatste zege van KVK dateerde al van 18 maart (!), thuis tegen Club Brugge. Cercle had op zijn beurt een 0 op 6 genoteerd. Eerder ongewoon voor de Vereniging. (Lees verder onder de foto)

Pas na de rust barst de wedstrijd los

De nieuwe coach had rustig de tijd om zijn plaats te vinden in de tribune want in de eerste helft waren de doelrijpe kansen schaars. Zeker brachten KVK en Cercle een wedstrijd op de mat met een hoge intensiteit. Maar meer dan twee doelkansen waren er niet. Cercle scoorde ei zo na op een hoekschop en Mehssatou werd afgeblokt voor hij de 1-0 kon scoren.

Na de rust moest diezelfde Mehssatou met een draagbaar van het veld. Net toen dat gebeurde verloor de Cercle-defensie even de aandacht, waardoor Dion De Neve in twee tijden de score kon openen: 1-0 in minuut 58. Kortrijk zette door en lukte via Davies de 2-0. Dat leek een veilige voorsprong tot Cercle via Lopes da Silva de aansluitingstreffer lukte. Cercle zocht nog naar de gelijkmaker maar na 12 minuten extra time kon KVK toch zijn allereerste driepunter van het seizoen pakken: 2-1.

Voor Cercle is het een zure nederlaag. De vijfde al dit seizoen en een 0 op 9. Groen-zwart blijft zo met 12 punten in de middenmoot hangen. KV Kortrijk haalt de driepunter van de hoop binnen. Het staat nu voorlaatste met vijf punten en trekt volgend weekend naar Westerlo, de nieuwe rode lantaarn.