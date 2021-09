Faiz Selemani scoorde het enige doelpunt van de partij in de 9e minuut vanop de strafschopstip met een panenka, na hands van Julien De Sart. Twee minuten na de rust kreeg ook AA Gent een strafschop wegens hands, maar Roman Bezus verzuimde die om te zetten. Negen minuten voor tijd leek Tarik Tissoudali Gent dan toch langszij te brengen, maar de VAR had buitenspel gezien. In de stand is Kortrijk met 13 punten zesde.