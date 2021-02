KV Kortrijk wint op het veld van Anderlecht

Onder een stralend zonnetje begon KV Kortrijk heel overtuigend aan de competitiewedstrijd op het veld van RSC Anderlecht. Na twee minuten was de boomlange Gano meteen gevaarlijk met een kopbal. Nog geen luttele minuut later kreeg de boomlange spits opnieuw een reuze kopbalkans, maar scoren lukte niet. De thuisploeg kwam na tien minuten wat beter in de match en kon af en toe dreigen na balverlies van KVK op de eigen helft.

Enorme flater

De opstapeling van balverliezen en overtredingen haalde het goede tempo wat uit de wedstrijd. De zwakke eerstehelft kende toch nog een leuk slot. Na een geweldige flater van Anderlecht-doelman Wellenreuther kwamen De Kerels op voorsprong. De Duitser kon een makkelijke kopbal niet klemmen en duwde de bal via het gezicht van Sainsbury in zijn eigen doel. KV Kortrijk ging de rust in met een verdiende voorsprong: 0-1.

Actieve Gano

Vincent Kompany besefte dat het veel beter moest in de tweede helft. Hij bracht met Amuzu en Ait El Hadj twee aanvallende creatieve spelers in het veld. Anderlecht kon soms wat aanvallen in elkaar boksen, maar de gevaarlijkste kansen bleven voor KV Kortrijk. Vooral Gano kreeg veel kansen: hij lobte een bal naast en verkwanselde ook een grote kans. Maar zijn inzet werd toch beloond met een doelpunt. Een kwartier voor tijd verdubbelde hij de score met sprekend gemak. Gano werd in de diepte gestuurd en kon de bal simpel binnenleggen na mistasten van Delcroix.

Makkelijk standhouden

KVK bleef na de 0-2 de baas in de partij. Vooral Selemani probeerde om de score nog uit te breiden. Met een verrassend schot in de tweede helft dat bijna binnen ging en slim uitgelokte fouten in de slotfase, was de Franse voetballer één van de uitblinkers vandaag.

Eerst overwinning met Elsner

Na twee nederlagen tegen Standard Luik en OH Leuven kunnen De Kerels dus eindelijk nog eens vieren. Het is meteen ook de eerste overwinning met coach Luka Elsner op de bank. Door de verdiende overwinning tegen Anderlecht komt KVK nu op de dertiende plaats in het klassement. Een belangrijke zege voor KV Kortrijk, want volgende week staat de derby tegen de buren van Zulte-Waregem op het programma.