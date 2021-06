KV Kortrijk: Vincent Tan trekt geldbeugel open voor oefencomplex

Bouw start begin 2022

Het was lang wachten tot er zekerheid kwam hierover, maar sinds vanmorgen is die er. KV Kortrijk krijgt eindelijk een meer hedendaagse spelersinfrastructuur. De stad participeert mee voor 2,2 miljoen. De bouw start begin 2022.

Ook stad betaalt mee

Het is haast voor het eerst sinds hij in 2015 de aandelen van KV Kortrijk overnam, dat Vincent Tan met centen over de brug komt. Deze voormiddag stelde hij zich borg om voor minstens twee miljoen euro te investeren in een nieuw oefencomplex. Ook de stad Kortrijk doet z'n duit in het zakje en betaalt 2,2 miljoen euro. Het oefencomplex komt aan de Moorseelsestraat, aan de achterzijde van het huidige stadion. Het zal een gebouw in de hoogte worden, waardoor het huidige oefenveld blijft bestaan. KV Kortrijk ontbrak absoluut een hedendaagse infrastructuur voor z'n spelers. Zo kan het betere spelers aantrekken en begeleiden. Welke de locatie ook wordt van een nieuw stadion, de club blijft nog zeker twintig jaar hier en op Wembley trainen. Op 8 juli worden het ontwerp en de architect voorgesteld. (Lees verder onder de foto)

Reactie Stad Kortrijk

Schepen van Sport Arne Vandendriessche is tevreden dat het dossier eindelijk vooruit gaat: Het is zeer goed dat Vincent Tan samen met ons investeert. Zo werken we samen aan de toekomst van de club. De plannen voor het oefencomplex worden bekendgemaakt op 8 juli. De bouw start begin 2022. Nu weer volle focus op het nieuwe stadion waar we in september opnieuw voor een belangrijke horde staan. Maar sowieso blijft de KVK - dus ook na bouw nieuwe wedstrijdstadion - oefenen op de huidige site, Kouter en Wembley.