KV Kortrijk verwelkomt 3.000 supporters voor thuismatch tegen Moeskroen

Samen met vertegenwoordigers van de Pro League, de KBVB, de kabinetten van de Vlaamse en Waalse ministers van Sport, de voetbalcel van de FOD Binnenlandse zaken, de Federale Politie en de lokale politie werd een coronaproof protocol uitgewerkt.

Het uitgangspunt was eenvoudig: zoveel mogelijk toeschouwers toelaten binnen de geldende maatregelen en in de meest veilige omstandigheden. Het gaat sowieso wel om supporters van KV Kortrijk. Supporters van de bezoekende club zijn nog niet welkom.

Mondmasker verplicht

Mondmaskers zijn voor supporters gedurende de volledige wedstrijd en in de buurt van het stadion verplicht, net als het bewaren van de social distance. Ook de hygiënemaatregelen worden gerespecteerd. Er worden ontsmettingsmiddelen geplaatst aan elke ingang van het stadion, de toiletten en alle ruimtes, zodat elke aanwezige op regelmatige basis de handen kan ontsmetten.

Het Guldensporenstadion wordt verdeeld in compartimenten. Elk compartiment is een eigen afgescheiden zone met een aparte in- en uitgang. en andere facilitaire voorzieningen (horeca, foodstand en toiletten). De toeschouwers zullen nooit in contact komen met toeschouwers uit andere compartimenten. Op onderstaand plan zijn alle compartimenten duidelijk aangeduid.

Om dit alles mogelijk te maken, investeert KV Kortrijk in de tijdelijke uitbouw van faciliteiten, in extra personeel en tijdelijke medewerkers.

Bubbels van vijf

Supporters zijn welkom in bubbels van maximum vijf personen. Supporters binnen dezelfde bubbel kunnen naast elkaar zitten. Tussen de verschillende bubbels gelden de regels van de social distancing. Anderhalve meter afstand bewaren is dus de norm. Wachtrijen worden tot een minimum beperkt door middel van duidelijke signalisatie en communicatie vooraf en tijdens het betreden van het stadion.

In de eerste week van september wordt alles grondig getest.