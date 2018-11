KV Kortrijk veroordeelt racisme supporters

KV Kortrijk belooft hard op te treden tegen racisme van supporters in zijn stadion. Zo reageert de West-Vlaamse club maandag op berichten over apengebaren en oerwoudgeluiden richting Standard-spelers Christian Luyindama en Paul-José Mpoku.

Na de competitiewedstrijd tussen Standard en Kortrijk trok doelpuntenmaker Mpoku fel van leer tegen de West-Vlaamse supporters. Die zouden hem en ploegmaat Luyandima met racistische gebaren en spreekkoren van de wijs gebracht hebben. "Naar aanleiding van de berichtgeving in de pers, wil KV Kortrijk nogmaals heel duidelijk stellen dat het elke vorm van racisme afkeurt en veroordeelt. Altijd en overal", reageren de Kerels in een persbericht. "Indien zou blijken dat 'supporters' zich schuldig gemaakt hebben aan enige vorm van racisme, dan zal de club hiertegen hard optreden", klinkt het nog. "Samen met de andere clubs zetten we ons verder in voor positief supporteren in stadions waar racisme ten allen tijde geweerd wordt."

Actieplan tegen racisme

Ook vorige jaar kwamen de Kortrijkse supporters in opspraak, nadat ze het aan de stok hadden gekregen met Standard-speler Uche Agbo. Ook die kreeg onder meer oerwoudgeluiden naar zijn hoofd geslingerd. In de nasleep daarvan rolde de Pro League een actieplan uit tegen racisme in de voetbalstadions. Dat houdt onder meer de ondubbelzinnige veroordeling in van de spreekkoren.

KV Kortrijk zal nu proactief op zoek gaan naar personen die zich racistisch uit zouden gelaten hebben. Die fans riskeren een stadionverbod van minstens een jaar.