KV Kortrijk vernedert Zulte Waregem in match met supportersgeweld

Op de 28e speeldag in de Jupiler Pro League heeft KV Kortrijk zaterdag zwaar uitgehaald tegen de buren van Zulte Waregem. Het werd 5-0 (rust 2-0).

Essevee speelde bijna een uur met tien. Verdediger Cameron Humphreys moest in de 36e minuut met een tweede gele kaart naar de kant. Op dat moment stond het al 1-0 dankzij Trent Sainsbury. Die werkte net voor rust (44e) ook de 2-0 tegen de netten. Na de pauze scoorde ook Faiz Selemani twee keer: in de 53e minuut vanop de penaltystip en in de 65e minuut. Tussendoor nam Muhammed Badammosi (61e) de 4-0 voor zijn rekening.

Door Bengaals vuur had de wedstrijd al vertraging opgelopen en twee minuten voor tijd stuurde scheidsrechter Lawrence Visser iedereen naar de kleedkamers omdat er vanuit het bezoekersvak weer pyrotechnisch materiaal op het veld werd gegooid. Het duurde lang voor de partij hervat kon worden. Supporters hadden zich een weg gebaand naar de bezoekende supporters, waar rake klappen vielen. Wellicht kunnen beide clubs zich aan sancties verwachten.

Met 37 punten is Kortrijk in de stand tiende. Zulte Waregem is met 26 punten zestiende en op twee na laatste.