KV Kortrijk verliest nipt tegen Racing Genk

Op een zwaar veld in het Guldensporenstadion viel er in de eerste helft weinig te beleven, op een afgekeurd doelpunt van Ilombe Mboyo na. De voormalige Rode Duivel werd met de rust in zicht diep gestuurd door Terem Moffi en werkte vervolgens keurig af oog in oog met Genk-doelman Thomas Didillon, maar intussen was er gevlagd voor buitenspel. Na de pauze zette Le Petit Pelé zijn jacht op een doelpunt verder: eerst ging hij net iets te graag neer in de zestien na een tik van Kouassi en nauwelijks enkele minuten later werd hij na een knappe loopactie bediend aan de tweede paal door Golubovic. Mboyo had altijd moeten scoren, maar besloot onbesuisd over.

Zoals zo vaak in het voetbal viel het doelpunt dan maar aan de overzijde. Na een mooie Genkse combinatie nam Dries Wouters schuin voor doel een voorzet in één tijd op de slof: 0-1 en de Limburgers tegen de gang van het spel in op voorsprong. Die gevleide voorsprong konden ze vasthouden, ondanks stevige druk van de thuisploeg.