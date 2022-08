KV Kortrijk verliest na late ingeving Amallah

De Rouches schuiven zo op naar de middenmoot van het klassement met 7 punten op de elfde plaats. De West-Vlamingen bengelen met 4 punten pas op de zestiende plaats. Beide teams doken de kleedkamers van het Guldensporenstadion in met een brilscore. Standard had in de eerste helft het betere van het spel tegen de Kerels, maar creëerde op een dreigende kopbal van Nathan Ngoy na niet echt grote kansen.

Na de pauze bleven de Luikenaars de betere ploeg, maar ze slaagden er aanvankelijk niet in om een opening te forceren. De Kortrijkzanen moesten het slotkwartier met een man minder volmaken na een tweede gele kaart voor Kevin Vandendriessche. Het numerieke overtal werd optimaal uitgebuit toen de oprukkende Amallah (82.) met een afstandschot de bal in doel deponeerde. Dorian Dessoleil krulde in blessuretijd de kans op de gelijkmaker op vrije trap in het zijnet.

Eerder op de dag behield Antwerp ook na de verplaatsing naar AA Gent zijn perfect rapport aan kop van het klassement met een 1-2 zege.