KV Kortrijk verliest in extremis van Union

Het was Faïz Selemani, Kortrijkzaans smaakmaker en nota bene ex-Unionist, die de Kerels al na acht minuten de leiding schonk. Lang kon de thuisploeg evenwel niet genieten van die voorsprong: Casper Nielsen maakte er een handvol minuten later met een onhoudbaar schot 1-1 van.

Overmijdelijke Undav bezorgt Union alsnog de zege

In de tweede helft moest Marko Ilic al snel alles uit de kast halen om Bart Nieuwkoop van de 1-2 te houden. Ismaël Kandouss kende meer geluk in de afwerking. De Franse verdediger kopte in de 66ste minuut een scherp aangesneden vrije trap voorbij een kansloze Ilic. Maar toch wierp Selemani zich opnieuw op als kwelduivel van dienst: hij zette een één-twee op met de pas ingevallen David Henen en nam aansluitend Anthony Moris met een lage, overhoekse schuiver te grazen. Clubtopschutter Deniz Undav, terug na een speeldag schorsing, knalde de Brusselaars in het absolute slot van de wedstrijd alsnog naar de overwinning met een geniale ingeving. De Duitser nagelde de bal vanuit de draai prinsheerlijk in de winkelhaak.