KV Kortrijk plaatst voorbehoud

KV Oostende heeft zaterdag KV Kortrijk verslagen met 2-1. De Zambiaan Fashion Sakala was met twee goals de man van de match, die door de sneeuw in erg moeilijke omstandigheden plaatsvond. KVK plaatst voorbehoud bij de match.

Door de felle sneeuwbuien was het veld van KVO namelijk amper bespeelbaar. Niettemin keurde ref Wesley Alen het terrein goed, maar vlotte combinaties vielen er logischerwijze niet te noteren in de Diaz Arena. Daarom plaatst KV Kortrijk - net als RC Genk voor z'n wedstrijd op Moeskroen - voorbehoud.

Eerder sneeuwballengevecht dan voetbalmatch

De thuisploeg kwam na achttien minuten op voorsprong. Fashion Sakala trapte van dichtbij raak na goed doorkoppen van Henry. Kortrijk had na een half uur bijna de gelijkmaker beet, maar Jonckheere besloot naast. De Kerels ontsnapten net voor de pauze wel aan een dubbele achterstand toen Skulason zijn vrije trap tegen de lat uiteen zag spatten.

In de tweede helft bleef het erg lastig voetballen voor beide teams. Kortrijk probeerde wel maar kreeg in de 70e minuut het deksel op de neus. Na geklungel van doelman Ilic, die zich verslikte in een dribbel, tikte Sakala zijn tweede binnen. In de slotfase werd het nog spannend nadat de Kortrijkse kapitein Timothy Derijck vanaf elf meter milderde, na een fout van Skulason op Gueye. Maar een punt zat er niet meer in voor de bezoekers.

In het klassement komt Oostende met 32 punten naast nummer vier OHL en Anderlecht. Kortrijk blijft met 29 punten negende.