KV Kortrijk pakt drie punten in Sint-Truiden

De wedstrijd was nauwelijks afgetrapt of Selemani zette de 0-1 al op het bord. STVV moest bekomen, maar kon zijn balbezit niet omzetten in grote doelkansen. Aan de overzijde slaagden de West-Vlamingen er niet in de score uit te diepen. Ook na de rust bleef de Truiense gelijkmaker uit. STVV voerde met het laatste fluitsignaal in zicht de druk op, maar de 1-1 viel niet meer uit de lucht. In de extra tijd diepte Guèye nog uit tot 0-2. Kortrijk nestelt zich met negen punten mooi in de top van het klassement, achter koploper Eupen (11 ptn) en Standard (10 ptn). STVV staat vijftiende met vier punten.