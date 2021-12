KV Kortrijk overweegt juridische stappen na afgelaste wedstrijd

De beslissing om de match af te gelasten viel nadat verschillende spelers in de A-kern van Antwerp positief testten, net als twee stafleden. KV Kortrijk reageert teleurgesteld. "Onze club meent dat deze beslissing onrechtmatig is", klinkt het. "De Pro League had eerder uitdrukkelijk beslist om geen wedstrijden meer uit te stellen omwille van corona, en dit omwille van de reeds overvolle kalender."

Toch werd de match afgelast, en dat vindt de club niet kunnen. "Onze club stelt vast dat regels maar een relatieve waarde hebben en dat voortaan elke club die met ook maar één omikronbesmetting kampt dus om uitstel van een wedstrijd kan verzoeken. In een dergelijke context lijkt een eerlijk verloop van de competitie pure utopie en dreigt die zelfs niet te kunnen worden afgewerkt."

De club beraadt zich over verdere juridische stappen.

Lees ook