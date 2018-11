KV Kortrijk ontslaat De Boeck, Vanderhaeghe nieuwe trainer?

Glen De Boeck is niet langer de trainer van KV Kortrijk. Dat laat de club weten in een officieel bericht. Volgens verschillende media wordt hij aan de kant geschoven voor oude bekende Yves Vanderhaeghe.

De Boeck plaatst zwalpend KVK op de rails

Dag op dag één jaar terug werd Glen De Boeck door KV Kortrijk ingehaald om de club te redden. Hij nam het roer over van Anastasiou bij een zwalpend KVK. Al snel zet hij de ploeg terug op de rails en loodst hij De Kerels tot op de rand van de bekerfinale en play-off 1. In maart dit jaar tekende De Boeck dan ook bij voor onbepaalde duur, tot groot plezier van de fans.

(lees verder onder de foto)

Terugkeer van Vanderhaeghe?

De mogelijke terugkeer van Yves Vanderhaeghe naar KV Kortrijk komt niet zomaar uit de lucht vallen. Hij was er zes jaar assistent trainer en in het seizoen 2014-2015 T1, toen haalde hij met De Kerels Play-Off I.

Kort daarna werd hij weggeplukt door KV Oostende. Bij de kustploeg haalde Vanderhaeghe de bekerfinale en veroverde hij een Europees ticket. In september 2017 werd hij na een slechte seizoensstart ontslagen. Vanderhaeghe volgde in de daaropvolgende dagen Vanhaezebrouck op als nieuwe trainer bij KAA Gent. In de Arteveldestad werd hij na één jaar bedankt voor bewezen diensten.