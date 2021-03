KV Kortrijk onderuit bij Eupen

Eupen, dat vorige week zaterdag in de halve finales van de Croky Cup werd uitgeschakeld door Standard, duwde stevig het gaspedaal in aan de Kehrweg. Dat resulteerde in verschillende kansen. Op het kwartier speelde Peeters Prevljak aan, maar KVK-doelman Ilic bracht redding.

Ngoy breekt de ban voor Eupen

Zeven minuten ver in de tweede helft werd Eupen beloond voor zijn drang naar voren, vlak nadat Gano een grote kans de nek omwrong. Julien Ngoy sneed naar binnen en trapte van buiten de zestienmeter in de rechterbovenhoek. Even later kon Musona bijna de voorsprong verdubbelen, zijn schot raakte de buitenkant van de paal. Een schicht van Kayembe ging net naast, een tweede trap van Ngoy geraakte niet voorbij Ilic. De ingevallen Baby bediende Musona uiteindelijk voor de 2-0, de Zimbabwaan klopte Ilic in twee tijden.

Met 40 punten is Eupen 13e. Na amper 7 op 33 staat Kortrijk met 36 punten op de 14e plaats.