KV Kortrijk niet naar bekerfinale na felbevochten wedstrijd

Antwerp kwam op voorsprong tijdens de eerste helft na een strafschop. Benson knalde in de zestien hard op de arm van Derijck en na tussenkomst van de VAR viel de beslissing: strafschop. Refaelov trapte de bal netjes binnen. 0-1. KV Kortrijk was niet de mindere maar in de zone van de waarheid dreigde Antwerp wel meer. (lees verder onder de foto)

Na de rust werd het bitsiger. Het spel lag vaker stil door fouten. Intussen ontsnapte Kortrijk enkele keren aan een doelpunt van Antwerp. Antwerp controleerde gemakkelijk. Kortrijk toonde inzet maar Bolat moest amper in actie komen. Het meesterschap van de bezoekers is gegroeid in de match. Op het einde lanceerde KV Kortrijk nog een slotoffensief maar tevergeefs. Antwerp beefde maar enkele goede kansen voor KV Kortrijk tijdens de laatste minuten werden niet benut.

Ook in de extra tijd kon KV Kortrijk niet meer scoren. 0-1 dus. De heenmatch op de Bosuil was op 1-1 geëindigd. Antwerp neemt het op 22 maart in het Brusselse Koning Boudewijnstadion op tegen Club Brugge. Blauw-zwart schakelde woensdag Zulte Waregem uit dankzij een 1-2 zege in het Regenboogstadion, nadat de heenmatch op 1-1 was geëindigd.

Onrust na fluitsignaal

In het stadion was het onrustig na affluiten. Kortrijk- en Antwerp-supporters raakten slaags. De politie moest tussen beide komen.