KV Kortrijk naar de halve finale van de Croky Cup

Union begint het felst aan de wedstrijd, maar na een kwartier gaat de storm liggen, en neemt Kortrijk het initiatief over. Mboyo mikt de 0-1 hoog over, en Van der Bruggen ziet zijn schuiver naast gaan, twee kansen met aan de basis Oceansey. De Sart probeert het dan met een prima vrije trap, maar doelman Kristiansen duwt de bal in corner. Veel kansen voor Kortrijk, maar ook Union komt dreigen, en heeft pech als een kopbal van Fixelles op de binnenkant van de paal uiteenspat.

De bezoekers zijn wel het gevaarlijkst, maar de vele kansen worden te zwak afgewerkt. De beste komt er na een voorzet van Van der Bruggen naar De Sart, die van dichtbij kan uithalen, maar opnieuw Kristiansen op zijn weg vindt. 0-0 is de verrassende stand na een eerste helft met veel kansen aan beide zijden.

Tweede helft kent spannende slotfase

De bezoekers komen het gretigst uit de kleedkamers van het Dudenpark, maar moeten oppassen voor de prikken van Sint-Gilles. De voorzet (of was het een schot?) van Tabekou wordt geplukt door Kortrijkdoelman Jakubech.Tabekou krijgt daarna nog twee mogelijkheden, maar de nul verdwijnt niet van het bord.Ezekiel komt dan de onzichtbare Stojanovic vervangen bij Kortrijk. Ocansey probeert het dan op modieuze wijze met een hakje, Kristiansen duwt nog maar eens in corner.

In de slotfase krijgt Union dé kans om op voorsprong te komen. Na een snelle counter mag Tabekou alleen op Jakubech af, maar hij raakt niet voorbij de Kortrijkse doelman, en in de herneming schiet hij naast het lege doel. En dat breekt Union zeer op, want in minuut 88 slikt het dan toch een doelpunt. Kagelmacher vindt eindelijk de opening na een hoekschop die blijft hangen in de zestien, 0-1 voor Kortrijk.

Het wordt zelfs eizona 0-2 als Oceansy scoort, maar de goal wordt meteen afgekeurd.Union zet dan nog alles op alles om gelijk te maken, maar dat lukt niet meer. KV Kortrijk geeft zijn seizoen toch wat kleur met een plaats in de halve finale van de Beker van België.