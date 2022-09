KV Kortrijk moet het onderspit delven met 1-4 tegen KV Mechelen

KV Kortijk verliest op eigen veld met 1-4 van KV Mechelen op de 8ste speeldag van de Jupiler Pro League. Walsh & Schoofs gunden Malinwa een dubbele voorsprong aan de rust. Hairemans scoorde het 3de doelpunt in zijn 100ste wedstrijd voor de club. In het slot maakte Schoofs nog een doelpunt.

Beide ploegen toonden zich aan elkaar gewaagd in een openingsfase zonder veel spektakel. Geoffry Hairemans noteerde de eerste grote kans van de wedstrijd na ruim een kwartier spelen. Zijn schot ging rakelings naast.

Met de rust in zicht besloot Mechelen een versnelling hoger te schakelen. Nikola Storm zag zijn schot aanvankelijk geweerd door Marko Ilic, maar de Servische doelman moest zich alsnog gewonnen geven op de rebound van de mee opgerukte Sandy Walsh. Even later moest de Kortrijkse doelman zich opnieuw omdraaien. Kapitein Rob Schoofs dribbelde het strafschopgebied in en legde het leer vervolgens keurig weg in de hoek.

Na de hervatting kreeg een Geoffry Hairemans een geschenk tijdens zijn jubileumwedstrijd. Door uitglijden van de Kortrijkzaan Kevin Vandendriessche kon Rob Schoofs de middenvelder alleen voor doel zetten. Hairemans nam het cadeau in dank aan en tikte zijn negentiende doelpunt in loondienst van Malinwa tegen de netten. Kortrijk stribbelde nog even tegen nadat het van de VAR een penalty kreeg toegewezen na handspel van Jordi Vanlerberghe. Didier Lamkel Zé miste niet. Een remonte kreeg de thuisploeg niet meer voor elkaar. Rob Schoofs zette in het slot de 1-4 eindstand op het bord met zijn tweede doelpunt van de wedstrijd.

Door de nederlaag blijft Kortrijk steken op plaats twaalf met zeven punten. KV Mechelen stijgt naar de tiende plek in de stand. Het telt nu tien punten uit acht wedstrijden.