KV Kortrijk kopje onder bij Racing Genk

De Limburgers rekenden voor rust reeds af met de bezoekers uit West-Vlaanderen en na 22 minuten was de wedstrijd gespeeld. Topschutter en Gouden Schoen Paul Onuachu had na 17 minuten de score geopend, 5 minuten later zette Joseph Paintsil de eindstand op het scorebord in de Cegeka Arena, op aangeven van Onuachu. De tweede helft werd zo een maat voor niets. Genk bleef domineren tegen een onmachtig Kortrijk.

Met de derde zege in vier competitiewedstrijden - enkel de vorige speeldag werd er verloren op het veld van RSC Anderlecht - blijven de Genkies met 44 punten op de achtste plaats, op acht punten van nummer vier Anderlecht. Kortrijk staat met 37 punten op een gedeelde elfde plaats.