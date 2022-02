KV Kortrijk haalt Youssef Challouk bij Deinze

De winger ondertekent een contract voor vier seizoenen, tot 2026. "Challouk was vorig seizoen de assistkoning in de 1B Pro League", zegt KV Kortrijk. "Hij scoorde toen 8 doelpunten en bereidde 10 goals voor. Ook dit seizoen vinden we de winger terug in de top 5 van de assist-ranking in 1B. Zijn teller staat op 5 assists."

Het is al de tweede speler van Deinze die in de zomer naar het Guldensporenstadion trekt. Ook doelman Tom Vandenberghe maakt de stap van 1B naar de Jupiler Pro League. Hij ondertekent een contract voor drie seizoenen tot 2025.