KV Kortrijk gaat helemaal kopje onder op het veld van de landskampioen

De regerende kampioen springt dankzij de riante overwinning mee naar de kop van het klassement in de Belgische eerste klasse, met zes op negen. De Kortrijkzanen sluiten puntenloos de rij, op de zestiende en laatste plaats.

De Great Old had na tien minuten al een voorsprong beet. Goalgetter Vincent Janssen legde een voorzet van Gaston Avila op de slof weg in de rechterbenedenhoek. Het was de eerste Antwerpse goal van eigen makelij in het nieuwe seizoen. Halverwege de eerste helft vergrootten de Kortrijkse kopzorgen toen een interceptie van Aleksandar Radovanovic op een pass van Michel-Ange Balikwisha via Martin Wasinski ongelukkig in eigen doel verdween. Janssen draaide het mes na ruim een halfuur nog wat dieper in de wonde met zijn tweede treffer van de avond en op slag van rust incasseerden de Kerels een nieuwe dreun toen Jacob Ondrejka, Gyrano Kerk doelpunt nummer vier op een dienblaadje aanbood.

In de tweede helft vervolledigde Janssen voor het uur zijn hattrick met een geplaatste schuiver en nagelde Arbnor Muja het leer met nog een kwartwedstrijd te gaan in de linkerbovenhoek. Noemenswaardige dreiging aan de overzijde bleef uit. KV Kortrijk moet de rug volgende week zien te rechten thuis tegen KAS Eupen.