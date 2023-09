KV Kortrijk en Zulte Waregem beleven frustrerende avond

Zowel KV Kortrijk als Zulte Waregem zijn er niet in geslaagd om hun competitiewedstrijden te winnen vrijdagavond. KVK blijft laatste in de stand na een 3-0 nederlaag bij OH Leuven en Zulte Waregem bleef thuis steken op een 1-1 gelijkspel tegen Dender.

Een onmondig Kortrijk greep zijn kans niet tegen de Leuvenaren die eveneens hun competitiestart snel willen vergeten. Met slechts één punt in zes matchen blijven de Kortrijkzanen vastzitten op een gedeelde laatste plaats en dus in de degradatiezone. De vraag is of coach Edward Still zijn job nog lang kan behouden.

In tweede klasse of de Challenger Pro League botste Zulte Waregem op een late gelijkmaker van Dender. In de negentigste minuut gooide een prachtig afstandsschot van Dender-speler Nicolas Rajsel roet in het eten voor Zulte Waregem. Spits Zinho Gano bracht Essevee in de eerste helft met een kopbal op voorsprong. Dender antwoordde met een reeks kansen maar verzilverde die dus maar in de slotfase. Zulte Waregem laat door de gelijkmaker de eerste plaats in het klassement liggen.