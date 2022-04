KV Kortrijk en KV Oostende kunnen niet winnen

KV Mechelen heeft zekerheid verworven over zijn ticket voor de Europe play-offs na een overwinning met 3-2 van KV Kortrijk. Onderin leek Seraing lange tijd opnieuw leven te blazen in de strijd voor het behoud, maar de Luikenaars slikten bij KV Oostende in het absolute slot de gelijkmaker.

Mechelen kwam in het eigen AFAS Stadion al snel op achterstand tegen KVK. Benchaib werkte de bal na zeven minuten in twee tijden voorbij Mechelen-doelman Coucke. De thuisploeg rechtte de rug en Walsh kopte na een kwartier de gelijkmaker tegen de touwen, 1-1. Na de pauze trof Benchaib al vroeg opnieuw raak met een heerlijke knal, de gelijkmaker kwam er even snel via Cuypers.

Mechelen ging er nu op en over en Hairemans rondde een knappe combinatie goed af, 3-2. Kortrijk kwam een kwartier voor tijd nog bijna langszij, maar Messaoudi beleefde een drama vanop elf meter. De spits had in eerste instantie nog raak geschoten, maar de penalty moest opnieuw genomen worden omdat een ploegmaat te vroeg in de zestien kwam. Eindstand: 3-2. Mechelen is als zesde met 52 punten zeker van de Europe play-offs.

Jallow zette Seraing aan de kust al na zeven minuten op een broodnodige voorsprong. De Gambiaan omspeelde Oostende-doelman Scherpen en werkte keurig af. De Kustboys hadden het lastig maar werden in het slot van de eerste helft geholpen door Cissé. De Seraing-middenvelder tikte een voorzet van Ambrose voorbij zijn eigen doelman, 1-1.

De Luikenaars bleven er wel vol voor gaan, en Mikautadze bracht Seraing na 56 minuten op voorsprong met een knal van dichtbij. Voor Oostende knalde Capon op de lat. Het leek 1-2 te blijven, maar in de toegevoegde tijd bevrijdde Gueye KVO toch nog. Hij verzilverde een elfmeter na hands van antiheld Cissé. Seraing is zo zeker van de zeventiende plaats. Het speelt de barrages tegen de nummer twee uit 1B. Oostende is dankzij het gelijkspel gered, ook Eupen en Zulte Waregem spelen door de puntendeling volgend seizoen in 1A.