KV Kortrijk en KV Mechelen delen de punten

KV Kortrijk en KV Mechelen hebben vrijdagavond 2-2 gelijkgespeeld in de openingswedstrijd van de zesde speeldag in de Jupiler Pro League. De thuisploeg haalde na rust een 0-2 achterstand op.

Mechelen begon het beste aan de partij begon. Nikola Storm vond na net geen kwartier spelen voor de eerste keer de netten en bracht "de Kakkers" op voorsprong (14e). Vijf minuten later scoorde Storm zijn tweede van de avond (20e).

In de tweede helft toonde KV Kortrijk veerkracht. Kristof D'Haene maakt net voor het uur (58e) op aangeven van Faiz Selemani de 1-2. De ingevallen Pape Habib Gueye hing in de 76e minuut de bordjes gelijk in het Guldensporenstadion, 2-2 was meteen ook de eindstand.

Kortrijk miste de kans om aan de leiding te komen. Door het gelijkspel staat het voorlopig op de derde plaats met tien punten, samen met Standard en op één punt van Eupen en Club Brugge. KV Mechelen staat voorlopig negende met zeven punten, samen met KRC Genk, RSC Anderlecht en Charleroi.