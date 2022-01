De organisatie wil zo de opbouw van de aankomstzone ook 's ochtends al gebruiken, voor de start en de ploegvoorstellingen. Op het plein aan de Sint-Pieterskerk daar recht tegenover is genoeg plaats om ook veel toeschouwers te ontvangen. Kuurne-Brussel-Kuurne is op 27 februari, maar of dat ook met publiek zal zijn, dat valt nog af te wachten.