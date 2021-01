De KBK cyclo is elk jaar weer de openingsklassieker van het seizoen voor wielertoeristen. Dit jaar zou de tiende editie zijn, maar of wielertoeristen kunnen fietsen op 27 februari is wel erg onzeker. De organisatie wil nu, zodra het kan en mag, op de eerste zaterdag na de beslissing, een cyclo organiseren. Met vijf pelotonformules van maximaal 50 personen, motobegeleiding, en een veilige bevoorrading.